شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد لاعبين بسبب المخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي شبيبة القبائل وصيف دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم طرد لاعبيه جوبا أوقاسي، وإلياس بن يوسف، على خلفية تورطهما في حيازة وتعاطي المخدرات.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة «فيسبوك» أمس أن القرار الذي اتخذه بشأن اللاعبين نهائي ولا رجعة فيه، موضحا أنه سيحتفظ لنفسه بحق طلب تعويض من أن يلحق الضرر بسمعة وألوان الفريق.

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