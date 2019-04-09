شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة أبرزها، لاعبو الأهلى يقدمون اعتذارا لجماهير النادى ويتعهدون بالرد أمام صن داونز.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك اعتذراً للاعبى القلعة الحمراء عن الهزيمة الأخيرة والثقيلة التى تعرض لها الفريق بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

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