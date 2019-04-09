شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. ركنة الدكة تشغل غضب مهاجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب انتابت مهاجم الزمالك، بعد حالة التجاهل التى يتعرض لها من السويسرى كريستيان جروس، إلا أن اللاعب رفض إثارة الأزمات فى الوقت الحالى نظرًا للمنافسة على الكونفدرالية، وكذلك لقب الدورى.

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