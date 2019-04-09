شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8/ 4/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الاثنين الموافق 8/ 4/ 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب، والزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية.

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب

أعلن اتحاد الكرة نجاح المحاولات التى تمت مؤخراً لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي.. وتأهيل عاشور وهشام والشيخ

شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، والمقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

شاهد اعتذار حسام عاشور وإكرامى ولاسارتى لجمهور القلعة الحمراء

قدم لاعبو النادى الاهلى، اعتذارهم لجمهور القلعة الحمراء، عن خماسية مباراة صن داونز التى أقيمت فى جنوب إفريقيا السبت الماضى، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال افريقيا. الأهلى يهزم السويحلى الليبى ويتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية للطائرة تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية، التى تقام على أرضه ووسط جماهيره وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 /1 فى نصف النهائى.

الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من الدار البيضاء، بعد الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى. Advertisements

الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى

خضع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، لكشف طبى خلال الساعات الماضية بعد مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى، بعد تعرضه لكدمة فى القدم خلال المباراة التى أقيمت بمدينة أغادير.

جروس يدرس استمرار استبعاد كهربا من المشاركة مع الزمالك

يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، استمرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.

اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ25 ألف دولار قبل مواجهة المصرى "كاش"

أجري مسئولو اتحاد الكرة اتصالات بمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، للاستفسار عن رغبة النادي في استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة في الدوري امام المصري والمحدد لها مساء الخميس القادم.

الزمالك يتراجع عن تقديم طلب رسمى لتقديم موعد مواجهة المصرى

تراجع مسئولو نادى الزمالك عن فكرة تقديم طلب رسمى للجنة المسابقيات، من أجل تقديم موعد مواجهة المصرى البورسعيدى لمدة 24 ساعة فقط، لتقام يوم الأربعاء بدلاً من الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 28 بالدورى. قبل مواجهة الزمالك.. تأكد إصابة مدافع المصرى بالرباط الصليبى أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التى أجراها الفلسطينى محمد صالح مدافع فريق المصرى، إصابته بقطع في الرباط الصليبي على خلفية تعرضه للإصابة خلال المباراة التجريبية التى جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب مساء أمس الأحد.

صور.. الجبلاية يرفض تظلم الإسماعيلى ويؤيد أحقية سعد حسنى فى 479 ألف جنيه