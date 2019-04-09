"افتحولنا التتش للدعم" يتصدر تويتر لمساندة لاعبى الأهلى قبل موقعة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج افتحولنا التتش للدعم موقع التواصل الاجتماعى تويتر لدعم لاعبى فريق الأهلى قبل موقعة صن داونز الجنوب أفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل. ويستضيف الأهلى نظيره صن داونز يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائى.



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