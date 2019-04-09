شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: هناك من يتربص بالأهلى وسيناريو لقاء الترجى يتكرر أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه توجد شخصيات رياضية تنتظر وتتربص بسقوط فريق الكرة الأحمر وهذا الأمر ظهر خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

وأوضح عدلى القيعى، خلال حديثه بقناة الأهلى، أن سيناريو مباراة الترجى التونسى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى تتكرر مرة أخرى مع خسارة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

وأشار عدلى القيعى إلى أنه لا بد من تواجد الجماهير بالمباريات بشكل مكثف خلال اللقاءات القادمة لدعم الفريق الأحمر، والرد على الجميع الذى يشكك فى قدرات اللاعبين.

ويستضيف الأهلى نظيره صن داونز يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائى.