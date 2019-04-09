شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 8 / 4 / 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، رسميا.. مباراة الزمالك والمصرى على استاد السويس وبدون جمهور، الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى.

رسميا.. مباراة الزمالك والمصرى على استاد السويس وبدون جمهور

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والجونة المؤجلة من الأسبوع الـ17 لدورى القسم الأول، المحدد لها بعد غد الأربعاء 10 إبريل الجارى فى الساعة الخامسة والنصف، فى استاد السويس (حوض الدرس) بدلاً من السلام وبدون جمهور.

الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى

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خضع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، لكشف طبى خلال الساعات الماضية بعد مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى، بعد تعرضه لكدمة فى القدم خلال المباراة التى أقيمت بمدينة أغادير.

جروس يُحدد مصير كهربا فى الزمالك خلال ساعات

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على حسم ملف محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض، اليوم الإثنين، بعد عودة البعثة البيضاء اليوم الإثنين للقاهرة قادمة من المغرب، بعد استبعاد اللاعب من مباراة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور ربع النهائي بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من الدار البيضاء، بعد الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى.