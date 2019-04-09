الارشيف / اخبار الرياضه

اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 8 / 4 / 2019، العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، رسميا.. مباراة الزمالك والمصرى على استاد السويس وبدون جمهور، الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى.

رسميا.. مباراة الزمالك والمصرى على استاد السويس وبدون جمهور

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والجونة المؤجلة من الأسبوع الـ17 لدورى القسم الأول، المحدد لها بعد غد الأربعاء 10 إبريل الجارى فى الساعة الخامسة والنصف، فى استاد السويس (حوض الدرس) بدلاً من السلام وبدون جمهور.

201904071035253525.jpg

الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى

Advertisements

خضع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، لكشف طبى خلال الساعات الماضية بعد مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار، فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى، بعد تعرضه لكدمة فى القدم خلال المباراة التى أقيمت بمدينة أغادير.

جروس يُحدد مصير كهربا فى الزمالك خلال ساعات

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على حسم ملف محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض، اليوم الإثنين، بعد عودة البعثة البيضاء اليوم الإثنين للقاهرة قادمة من المغرب، بعد استبعاد اللاعب من مباراة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور ربع النهائي بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

27c29e45c4.jpg

الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من الدار البيضاء، بعد الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 8 / 4 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا