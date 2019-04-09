سموحة يهزم بطل ليبيا ويواجه الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى .
وتأهل الفريق السكندرى إلى نصف النهائى بالفوز على السجون الكينى 3 /0 فى دور الثمانية. وشهد الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: جندميرى بطل مدغشقر وجيسا جارا الرواندى وجامعة أوغندا والاتحاد الليبى .
ومن المقرر أن يلتقى فريق سموحة الأهلى بعد غد الأربعاء فى النهائى بعدما تأهل الأخير بالفوز على السويحلى الليبى 3/1 .
يذكر أن فريق سموحة حصل على المركز الثالث والبرونزية فى النسخة الماضية التى أقيمت على صالة النادى الأهلى .
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