شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم بطل ليبيا ويواجه الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سموحة إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /0 فى نصف النهائى .

وتأهل الفريق السكندرى إلى نصف النهائى بالفوز على السجون الكينى 3 /0 فى دور الثمانية. وشهد الدور الأول تحقيق الفريق السكندرى للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: جندميرى بطل مدغشقر وجيسا جارا الرواندى وجامعة أوغندا والاتحاد الليبى .

ومن المقرر أن يلتقى فريق سموحة الأهلى بعد غد الأربعاء فى النهائى بعدما تأهل الأخير بالفوز على السويحلى الليبى 3/1 .

يذكر أن فريق سموحة حصل على المركز الثالث والبرونزية فى النسخة الماضية التى أقيمت على صالة النادى الأهلى .