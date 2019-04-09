شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل مواجهة الزمالك.. لاعبو دجلة يلجأون للعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ لاعبو فريق وادى دجلة لقضاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها من اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، لمدة 3 أيام، فى العين السخنة، وذلك بعد تأجيل مباراتهم ضد الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة دجلة والزمالك التى كان مقرر إقامتها يوم الأحد 14 أبريل، بالدورى، بسبب مواجهة الأبيض لفريق حسنية أغادير المغربى فى إياب الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يعود لاعبو دجلة إلى القاهرة مساء غد الثلاثاء، استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء، لمواجهة الإسماعيلى يوم 23 أبريل.