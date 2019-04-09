5 اجتماعات وعقوبات غير مسبوقة تطول الجهاز الإداري والفني .. كواليس" 24 ساعة " تنتهى بثورة الخطيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي عن كواليس الـ 24 ساعة التى أعقب هزيمة الفريق الأحمر التاريخية من صنداونز .

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة من صنداونز مساء السبت فى ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المنيسي عبر قناة الأهلي " الخطيب تحرك عقب الهزيمة وعقد 4 اجتماعات بدأها مع خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي بجنوب أفريقيا للوقوف على أسباب الهزيمة.

وتابع " استدعى الخطيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعقده معه اجتماعاً منفرداً ثم عقد اجتماعاً مع الأوروجوائي منفرداً مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وعقد اجتماعاً رابعاً مع الثنائي".

Advertisements

وبحسب مراسل الخليج 365 فأن محمود الخطيب رئيس النادي تواجد مساء أمس، الأحد، فى فرع النادي الأحمر بمدينة السادس من أكتوبر .

وواصل " الخطيب اجتمع مع اللاعبين قبل مران الأثنين وانفجر فى وجه اللاعبين والجهاز الفني والإداري وقرر توقيع عقوبات غير مسبوقة على الجميع بما فيهم الجهازين الفني والإداري".

وكشف المنيسي " لهجة الخطيب الغاضبة اثارت استغراب اللاعبين الذين لم يعهدوا رئيس النادي بهذه اللهجة والأسلوب ولكن الجميع انصاع".

ورفض الخطيب ، الاعتذار أو تقديم أية مبررات وأن الخيار الوحيد هو النهوض سريعًا من هذه الكبوة، والحفاظ على طموحات الأهلي البطولية، واسعاد جماهيره مشدداً على أن اسم الأهلي خط أحمر، وأن الجميع مسئول عما جرى أمام صن داونز.

وأنهى رئيس الأهلي على حق الجماهير في الغضب والاستياء مما حدث.