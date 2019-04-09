اتحاد الكرة: قد يُسمح بحضور 30 ألف مشجع لدعم الأهلي أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن ملعب برج العرب بالإسكندرية قد يشهد حضور 30 ألف مشجع لدعم الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.

وقال سويلم، في تصريحات هاتفية لقناة "نايل سبورت" مساء الإثنين: "القيادات العليا أصرت على دعم الأهلي في المسابقة القارية بنقل مباراته من السويس لبرج العرب لتلقي الدعم من جماهيره".

وكان الأهلي خاطب اتحاد الكرة من أجل التواصل مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة صنداونز إلى 60 ألف مشجع، نظرا لأهمية المباراة وحاجة الفريق لجماهيره.

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وأضاف سويلم: "كان من المقرر أن يخوض الأهلي تلك المباراة في السويس بحضور 10 آلاف مشجع، لكن النادي كان حريصا على خوض مبارياته على برج العرب".

وأوضح: "كان الأهلي سيقبل خوض تلك المباراة على ملعب السويس بحضور 10 آلاف متفرج إذا عاد من جنوب إفريقيا بنتيجة إيجابية، لكن نتيجة لقاء الذهاب حالت دون ذلك، وتقرر نقل اللقاء لبرج العرب".

وأتم المدير التنفيذي قائلا: "طلب الأهلي حضور 60 ألف مشجع لأن نتيجة لقاء الذهاب تحتاج دعم جماهيره، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على العدد المسموح، وقد يزيد العدد إلى 30 ألفًا".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة على الأقل من أجل العودة أمام صنداونز، بينما سيكون الفوز بسداسية نظيفة هو مفتاح تأهله لقبل النهائي مباشرةً.