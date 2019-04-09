سموحة يلحق بالأهلي في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل نادي سموحة إلى نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للرجال، عقب الفوز على أهلي طرابلس الليبي بثلاثة أشواط نظيفة، في الدور قبل النهائي.

وفاز الفريق السكندري على أهلي طرابلس في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-21، 25-21 و25-23 على التوالي، ليحسم تأهله للقاء الختامي.

ويواجه فريق سموحة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعدما نجح مستضيف البطولة في إقصاء السويحلي الليبي بثلاثة أشواط لواحد.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وسموحة يوم الأربعاء القادم، على أن يلعب أهلي طرابلس والسويحلي لتحديد الفائز بالمركز الثالث.