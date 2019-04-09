القيعي: واجهنا صنداونز تحت تأثير تخدير الاتحاد وموسيماني .. ومستاء من معاملة الأهلي بعد الهزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات فى الأهلي أن الخسارة القاسية من صنداونز جاءت لأسباب أخري بعيدة عن الفنيات مشيرا إلى أن الفريق لعب أمام منافسه الجنوب أفريقيى وهو فى حالة "تخدير".

وخسر الأهلي بخماسية نظيفة من صنداونز مساء السبت فى ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي " الأهلي دفع ثمن حالة الاجهاد التى ضربت لاعبيه وجهازه الفني بسبب تتابع المباريات وحالة ملعب برج العرب التى خاض عليها الفريق المباراة وتسببت فى كشف الفريق لمحللي صنداونز ".

وحضر محلل الأداء الفني الخاص بفريق صنداونز إلى مصر لمشاهدة مباراتي الأهلي مع الزمالك والإتحاد السكندري ببطولة الدوري من ملعب برج العرب.

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وفسر القيعي " محلل الأداء لمس نقاط ضعف الأهلي والحالة البدنية للفريق والإجهاد بسبب اللعب فوق هذه الأرضية وما تسببه من متاعب".

وأكمل القيعي " الساعة البيولوجية التي خلفها أداء الأهلي لمباراتين ليلاً وخوض مباراة صن داونز عصراً من أسباب النتيجة بخلاف الإجهاد الناتج من تتابع المباريات ".

واستطرد " الفوز الخادع الذى تحقق على الاتحاد وتصريحات مدرب صنداونز موسيماني تسببت فى تخدير الفريق ".

وأتم القيعي " مستاء من معاملة الأهلي بمثل هذه الطريقة فى مصر ، تعرضنا لوقاحة إعلامية تجاه النادي ومسئوليه وكأننا غرباء ".