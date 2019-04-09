هازارد يطارد صلاح في صراع الحذاء الذهبي قبل موقعة آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

اقتحم البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي سباق الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج هذا الموسم، بعدما سجل هدفين في شباك وست هام في لقاء الجولة 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليمنح فريقه فوزاً بثنائية نظيفة.

هازارد رفع رصيده إلى 16 هدفاً ليقترب من صدارة سباق الهدافين التي يحتلها سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي برصيد 19 هدفاً.

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النجم البلجيكي يتصدر سباق أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، وهي الجائزة التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، برصيد 12 تمريرة.

إدين عاد لمطاردة صديقه المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وقلص الفارق معه إلى هدفين فقط نحو قمة الهدافين، وذلك قبل موقعة أنفيلد التي تجمع بفريقي هازارد وصلاح في واحدة من قمم البريميرليج المؤثرة في المراكز الأوروبية وتحديد البطل.

ويتفوق بيير إمريك أوباميانج وهاري كين وساديو ماني على هازارد بفارق هدف وحيد في قائمة الهدافين، بينما تراجع رحيم سترلينج وجيمي فاردي خلف هازارد لتسجيل كل منهما 15 هدفاً فقط.