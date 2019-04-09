لاعب بورتو ضاحكًا: اللعب ضد صلاح وماني وفيرمينو؟ لن أتركهم يمرون مني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد دانيليو بيريرا لاعب نادي بورتو، أنه لن يسمح للثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني لاعبي ليفربول، بالمرور منه خلال مواجهة الفريقين.

وأشار بيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة، إلى أنه سيؤدي المباراة بكل ما يمتلك من قوة وطاقة، لمنع لاعبي ليفربول من المرور منه.

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وبسؤاله عن اللعب ضد ثلاثي ليفربول الهجومي، فرد بيريرا ضاحكًا: "لن أتركهم يمرون مني".

واختتم: "أعتقد أن ذلك سيحدث، بالفعل لن أتركهم يمرون، وسأقدم كل ما لدي في اللقاء لأفعل ذلك".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع بورتو غدًا الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الذهاب من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.