خاص.. محلل المنتخب يوجه 3 نصائح للأهلي قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

وجه خافيير جوري، محلل أداء منتخب مصر، نصيحة للاعبي الأهلي قبل مباراة صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.

وقال جوري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، أنصح لاعبي الأهلي بضرورة اللعب بقوة منذ بداية المباراة حتى النهاية".

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وأضاف: "يجب أن يلعبوا من أجل أنصارهم ويضعوا مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة أمام أعينهم كمثال للعودة".

برشلونة الإسباني حقق عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عام 2017، بعدما حول تأخره برباعية نظيفة إلى فوز بنتيجة (6-1) على ملعبه إيابًا ليبلغ ربع نهائي المسابقة.

وأتم محلل أداء منتخب نصائحه للأهلي قائلا: "يجب وضع الضغط على الخصم من أول المباراة وتسجيل هدف مبكر للغاية إذا أرادوا العودة من جديد".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة على الأقل من أجل العودة أمام صنداونز، بينما سيكون الفوز بسداسية نظيفة هو مفتاح تأهله لقبل النهائي مباشرةً.