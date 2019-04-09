مجدي عبدالغني يوجه رسالة دعم للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه مجدي عبدالغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة دعم للنادي الأهلي قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.

وكتب عبد الغني في تغريدته: "أتمنى أن يكون لاعبو الأهلي عند حسن ظن جماهيره".

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وأضاف لاعب الأهلي السابق: "أتمنى من الجماهير المساندة كالعادة، ليس هناك مستحيل في كرة القدم، الكبير يظهر دائما في وقت الشدائد".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة على الأقل من أجل العودة أمام صنداونز، بينما سيكون الفوز بسداسية نظيفة هو مفتاح تأهله لقبل النهائي مباشرةً.