انت الان تتابع عبد الغني يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

مجدي عبدالغني

طالب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي فريق الأهلي، أن يكونوا عند حسن ظن الجماهير التي وثقت فيهم، قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد السقوط المفاجئ للمارد الأحمر، في مواجهة الذهاب بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد لوكاس موريبي أول أمس السبت، وهو ما يجعل حلم صعود الفريق الأحمر لقبل نهائي المسابقة، انتهى إكلينيكيا.

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وكتب عضو الجبلاية، عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أتمنى أن يكون لاعبو الأهلي عند حسن ظن جماهيره، وأتمنى من الجماهير المساندة كالعادة ليس هناك مستحيل في كرة القدم، الكبير يظهر دائما في وقت الشدائد". وسيكون الأهلي في مهمة انتحارية، عندما يواجه صن داونز، في مباراة العودة،