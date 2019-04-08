انت الان تتابع كرة طائرة.. الأهلي يتأهل لنهائي البطولة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

الأهلي والسويحلي

تأهل فريق كرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي للدور النهائي من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، التي أقيمت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتستمر فعالياتها حتى يوم 11 أبريل المقبل بعدما تمكن من التغلب على فريق السويحلي الليبي بنتيجة ثلاثة أشواط مُقابل شوط وحيد، في صالة عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وكان الأهلي بلغ الدور قبل النهائي للمسابقة بعد إقصاء أساريا الليبي من ربع النهائي، بينما تغلب السويحلي على مواطنه اتحاد مصراطة.

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وقدم الأهلي عرضا قويا وحقق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، فاجأ الفريق الليبي صاحب الأرض والجمهور وتمكن من الفوز بأول شوط بنتيجة 25-12، بعدها تمكن لاعبو الأهلي من تعديل النتيجة والفوز في الشوط الثاني 25-21، ثم واصل تفوقه في االشوط الثالث بنتيجة 25-16، والفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-20. وينتظر الأهلي