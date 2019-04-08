انت الان تتابع آلان شيرر يتحدث عن صدمة السيتي أمام ليونيل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
ميسي
أكد النجم الإنجليزي آلان شيرر لاعب منتخب إنجلترا السابق، على أنه يوجد صعوبة كبيرة في فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وذلك بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني. وقال الأسطورة الإنجليزية في هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "جوارديولا يقود مانشستر سيتي للمنافسة في 3 بطولات هذا الموسم، وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وينافس بقوة على لقب الدوري". ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد.
وأضاف: "ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجوارديولا في دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي إذا وصل لنهائي البطولة سيجد نفسه في مواجهة ميسي في نهائي مدريد". وتابع: "لذلك لا أعتقد أنهم سيفوزون بالبطولة إذا لعب مانشستر سيتي ضد برشلونة في النهائي". وأتم تصريحاته "أما بشأن الدوري الإنجليزي إذا حقق مانشستر سيتي
وتابع: "لذلك لا أعتقد أنهم سيفوزون بالبطولة إذا لعب مانشستر سيتي ضد برشلونة في النهائي".
وأتم تصريحاته "أما بشأن الدوري الإنجليزي إذا حقق مانشستر سيتي الفوز في باقي مبارياته سيكون بطلا للبريميرليج".
وتأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب برايتون بهدف دون رد، ليضرب موعدًا أمام فريق واتفورد يوم 18 مايو المقبل، على ملعب ويمبلي، بعد أن صعد مانشستر سيتي للمباراة النهائية عقب فوزه على برايتون بهدف دون رد أول أمس السبت.
وفاز سيتي ببطولة كأس الرابطة على حساب تشيلسي، والآن في نهائي كأس الاتحاد، ويوجد بنصف نهائي دوري الأبطال، ويعتبر الأقرب لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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