الارشيف / اخبار الرياضه

آلان شيرر يتحدث عن صدمة السيتي أمام ليونيل ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع آلان شيرر يتحدث عن صدمة السيتي أمام ليونيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

ميسي

ميسي

أكد النجم الإنجليزي آلان شيرر لاعب منتخب إنجلترا السابق، على أنه يوجد صعوبة كبيرة في فوز مانشستر سيتي بلقب الموسم الحالي وذلك بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق الإسباني. وقال الأسطورة الإنجليزية في هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "جوارديولا يقود مانشستر سيتي للمنافسة في 3 بطولات هذا الموسم، وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وينافس بقوة على لقب الدوري". ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد.

وأضاف: "ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجوارديولا في دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي إذا وصل لنهائي البطولة سيجد نفسه في مواجهة ميسي في نهائي مدريد". وتابع: "لذلك لا أعتقد أنهم سيفوزون بالبطولة إذا لعب مانشستر سيتي ضد برشلونة في النهائي". وأتم تصريحاته "أما بشأن إذا حقق مانشستر سيتي

Advertisements
وأضاف: "ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجوارديولا في دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي إذا وصل لنهائي البطولة سيجد نفسه في مواجهة ميسي في نهائي مدريد".

وتابع: "لذلك لا أعتقد أنهم سيفوزون بالبطولة إذا لعب مانشستر سيتي ضد برشلونة في النهائي".

وأتم تصريحاته "أما بشأن الدوري الإنجليزي إذا حقق مانشستر سيتي الفوز في باقي مبارياته سيكون بطلا للبريميرليج".

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب برايتون بهدف دون رد، ليضرب موعدًا أمام فريق واتفورد يوم 18 مايو المقبل، على ملعب ويمبلي، بعد أن صعد مانشستر سيتي للمباراة النهائية عقب فوزه على برايتون بهدف دون رد أول أمس السبت.

وفاز سيتي ببطولة كأس الرابطة على حساب ، والآن في نهائي كأس الاتحاد، ويوجد بنصف نهائي دوري الأبطال، ويعتبر الأقرب لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلان شيرر يتحدث عن صدمة السيتي أمام ليونيل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا