العين الإماراتي ينتزع التعادل من الدحيل القطري

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العين يفرض التعادل على الدحيل

انتزع العين الإماراتي تعادلا ثمينا من الدحيل القطري 2-2، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، في مباراة تقدم فيها المضيف بهدفين قبل أن يهدر نقطتين.

وسجل للدحيل كريم بوضيف (9) والمغربي يوسف العربي (32)، وقلص العين الفارق عبر جمال معروف (36) وعادل عبر السويدي ماركوس بيرغ (58).

وكان لحارس مرمى الفريق الإماراتي خالد عيسي دور كبير في حرمان المضيف من الفوز بتصديه لفرص عدة.

وضغط الدحيل مبكرا وهدد المرمى بتسديدة البرازيلي إدميلسون أنقذها عيسى قبل أن يبعدها الدفاع (4)، وتبعه محمد موسى بتسديدة حولها عيسي الى ركنية (6).

وأثمر ضغط الدحيل هدفا سريعا بعدما وصلت عرضية إدميلسون الى بوضيف داخل المنطقة، فسددها مباشرة على يمين عيسى.

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وتحول العين إلى الهجوم بعد الهدف، وسنحت له الفرصة الأولى من كرة أمامية وصلت الى بيرغ الذي انفرد وسدد بجانب القائم (17).

وبعد أكثر من محاولة غير مثمرة للطرفين، نجح إدميلسون في صنع الهدف الثاني بطريقة مماثلة من عرضية وصلت إلى يوسف العربي عند نقطة الجزاء، فخطفها بيسراه علي يمين خالد عيسى.

لكن العين رد سريعا من كرة طويلة نفذها حارسه ووصلت الى منطقة الدحيل، انفرد على إثرها جمال معروف وسدد داخل الشباك.

ورفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني موقتا بانتظار نتيجة مباراة الهلال واستقلال، بينما بقي العين في المركز الأخير بنقطتين من تعادلين وخسارة في الجولات الثلاث الأولى.