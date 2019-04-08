شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة اللبنانى:«الآسيوى» أبلغنا بإعادة مباراة هلال القدس على أرض محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى النجمة اللبنانى تبلغه من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قراره إقامة مباراتيه ضد هلال القدس الفلسطينى ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الاتحاد على أرض محايدة، وتاليا إعادة مباراته التى كانت مقررة فى الضفة الغربية المحتلة.

وغاب النجمة عن المواجهة الأولى ضد الفريق الفلسطينى، والتى كانت مقررة فى الأول من إبريل فى ملعب «فيصل الحسينى» المحاذى لمدينة القدس، وذلك «التزاما بالقوانين اللبنانية التى تمنع المواطنين اللبنانيين من زيارة الأراضى المحتلة».

وأعلن الاتحاد القارى «إحالة الأمر إلى اللجان المختصة» لبحثه. وأوضح النادى اللبنانى أنه تلقى كتابا موجها من الاتحاد القارى إلى اللبنانى، يتضمن قرارا بإعادة جدولة المباراتين وإقامتهما على أرض محايدة فى الثالث من إبريل والسادس منه. وأورد النادى النبيذى فى بيان على صفحته على موقع فيسبوك: «ستعقد إدارة نادى النجمة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس النادى أسعد صقال لتحديد الخيارات ومكان إقامة المباراة بعد أن ترك الاتحاد الآسيوى لنادى النجمة حرية اختيار الأرض المحايدة بالتنسيق والتشاور مع ناى هلال القدس الفلسطينى».

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وشكرت الإدارة «كل من تضامن معها فى هذه الخطوة المحقة، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية فى مواجهة أى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى».

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس فى المجموعة الأولى مع الوحدات الأردنى والنجمة والجيش السورى. وأثيرت مسألة خوض الفريق الفلسطينى مباراتيه مع النجمة والجيش على أرضه، نظرا لأن لبنان وسوريا لايزالان رسميا فى حالة حرب مع إسرائيل، ويُحظر على مواطنيهما دخول الأراضى المحتلة وعبور نقاط سيطرة إسرائيلية.

وكان هلال القدس أعلن سابقا تمسكه بحقه بخوض المباريات المحتسبة «بيتية» على أرضه رغم الإشكالية بشأنهما.

وخاض الهلال مباراته البيتية مع نادى الوحدات الاردنى وخسرها (6-2) فيما تعادل مع الجيش السورى (1-1) فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى البحرين (تعتبر أرض النادى السورى)، وهو ما وضعه ثالثا فى ترتيب المجموعة الأولى.