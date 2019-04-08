شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يطارد خيتافى على بطاقة «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استمر السباق المحموم بين خيتافى وإشبيلية على مركز مؤهل إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، بعد فوز الأول على ضيفه أتلتيك بلباو 1- صفر، والثانى على مضيفه بلد الوليد بثنائية نظيفة، أمس الأول، فى المرحلة الحادية والثلاثين من الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وحافظ كل من الفريقين على حظوظهما بالمشاركة فى المسابقة الأوروبية الأم، بعدما رفع خيتافى الرابع رصيده إلى 50 نقطة، وبقى متقدما بفارق نقطة عن إشبيلية، مستغلَين خسارة فالنسيا (السادس، 46 نقطة)، فى المرحلة ذاتها أمام مضيفه رايو فايكانو صفر-2.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى فى الليجا إلى دورى أبطال أوروبا، والخامس إلى دور المجموعات من الدورى الأوروبى «يوروبا ليج»، فيما يخوض السادس الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.

وحقق إشبيلية فوزه، وهو الرابع له مقابل خسارة فى المباريات الخمس الأخيرة، بهدفين متأخرين عبر روكى ميسا (84) والإسبانى مغربى الأصل منير الحدادى (90+2)، بعدما كانت تقنية المساعدة بالفيديو فى التحكيم «فى ايه آر» قد أدت إلى إلغاء هدف للاعبه الفرنسى وسام بن يدر فى الدقيقة 33 بذريعة وجود خطأ قبل التسجيل.

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لكن هذا الفوز لإشبيلية تلاه إعلان مفاجئ من مدربه خواكين كاباروس (63 عاما)، كشف فيه إصابته بسرطان الدم «لوكيميا» المزمن، مطمئنا إلى أنه تحت السيطرة ولن يحول دون بقائه فى منصبه.

وأوضح فى تصريحات للصحفيين: «أعانى من سرطان الدم المزمن، لقد تم تشخيصه بشكل مبكر ويمكننى أن أعيش حياة طبيعية».

وتابع: «أريد أن أستمتع بوظيفتى وأن يبقى الجميع مطمئنين. لم أخضع لأى علاج وأنا ممتن للنادى لمنحى فرصة» الاستمرار فى مهامه، مضيفا: «يمكنكم أن تروا على وجهى أنى سعيد، سعيد جدا».

كان أحد مدربى إشبيلية سابقا، الأرجنتينى إدواردو بيريزو، قد أصيب بسرطان البروستات وخضع لعملية فى نوفمبر 2017 عندما كان يشرف على الفريق الأندلسى. وتوقف عن التدريب لأربع مباريات قبل معاودة نشاطه، لكنه أقيل قبل نهاية العام ذاته بسبب سوء النتائج.

وكان كاباروس، الذى تولى تدريب فرق عدة، منها فياريال وديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيك بلباو، حتى منتصف مارس، مديرا رياضيا لإشبيلية قبل أن يتولى تدريبه بعد إقالة بابلو ماشين بسبب سوء النتائج.

ومثل إشبيلية، احتاج خيتافى لهدف متأخر عبر أنخل لويس رودريجيز (78) للتفوق على ضيفه بلباو، محققا فوزه الأول فى الدورى منذ التاسع من مارس الماضى، بعد سلسلة انتهت بتعادلين وخسارة.