شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون دولار تنعش ريال مدريد بصفقات سوبر ستارز فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ نادى ريال مدريد الإسبانى التحرك سريعا لضم صفقات سوبر ستار قبل بدء الميركاتو الصيفى المرتقب من قبل جماهير «الميرنجى» لتعويض الموسم الجارى الذى خسر فيه ناديهم العديد من البطولات، أبرزها دورى أبطال أوروبا الفائز بها 3 مرات متتالية آخرها العام الماضى.

وأعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، إصراره على ضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، لصفوف الفريق الملكى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هناك 4 أسباب وراء تمسك زيدان باستقدام بول بوجبا لملعب سانتياجو برنابيو، فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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ونوهت الصحيفة بأن زيدان يرى فى بول بوجبا اللاعب المناسب لريال مدريد، نظرًا لعامل السن، وأنه يبلغ 26 عاما، والجودة الفنية التى يتمتع بها النجم الفرنسى، وابتكاره فى الهجوم، وتضحياته فى الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يدرك أن بول بوجبا يريد الذهاب إلى ريال مدريد، لكن الفريق الإنجليزى سيبذل قصارى جهده للحفاظ على نجمه داخل ملعب أولد ترافورد.

وكان بول بوجبا قد صرح مؤخرا خلال فترة التوقف الدولى بأن أى نجم فى عالم كرة القدم يحلم باللعب تحت قيادة زين الدين زيدان. ووقف المدرب الفرنسى زين الدين زيدان فى صف مواطنه كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، فى ظل الانتقادات التى توجه له بشكل دائم. ويصل كريم بنزيما إلى عامه العاشر مع ريال مدريد بعد ثلاثة أشهر، وساهم خلال هذه الفترة بتتويج ريال مدريد بالعديد من الألقاب وسجل العديد من الأرقام القياسية. الصحيفة الإسبانية نقلت تصريحاً لأحد مسؤولى النادى، الذى قال: «انتقدوا بنزيما لمدة 10 أعوام رغم أنه المهاجم الأفضل». المدرب الفرنسى زين الدين زيدان قال عن بنزيما: «الناس انتبهت لبنزيما الآن لأنه يسجل الأهداف، لكن كريم الرائع والمثالى شاهدناه كثيراً وأكثر مما نتخيل». وكشفت تقارير صحفية عن نية ريال مدريد الاحتفاظ ببنزيما أساسيا فى تشكيلة زيدان الموسم القادم، والتوقيع مع لاعب بديل، والمرشح الأوفر حظاً لاعب رايو فاييكانو راؤول دى توماس. وأشادت صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم بكريم بنزيما فى ظل اقتراب اللاعب من عامه العاشر، وربطت ذلك أيضاً بالثقة التامة الذى يحظى بها خصوصاً من رئيس النادى فلورنتينو بيريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى «الفريق الملكى» اقتربوا من ضم ساديو مانى من ليفربول، علما بأن قيمة اللاعب السنغالى لا تقل وفق تقديرات عدة عن 95 مليون دولار. وكشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن إدارة ريال مدريد الإسبانى ترغب فى التعاقد مع البلجيكى إيدين هازارد نجم فريق تشيلسى بشكل رسمى قبل انتهاء الموسم الجارى، بقيمة 275 مليون دولار. وأشارت الصحف الإسبانية والإنجليزية فى الفترة الماضية إلى سعى نادى ريال مدريد للتعاقد مع إيدين هازارد خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة النادى الملكى تجهز عرضًا هذا الأسبوع لشراء النجم البلجيكى إيدين هازارد من تشيلسى. وأكملت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترغب فى حسم صفقة إيدين هازارد بشكل رسمى قبل انتهاء الموسم الجارى، خاصةً أن اللاعب يتمنى الانضمام للنادى الملكى اليوم قبل الغد.