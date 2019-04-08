شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع شعار «إبريل شهر الحسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس شعار «إبريل شهر الحسم»، سواء فى البطولة الإفريقية أو الدورى، لكتابة النهاية السعيدة للموسم الجيد الذى قدمه الفريق بالتتويج بالبطولات والألقاب، والتى بات الأبيض قاب قوسين أو أدنى منها، خصوصا بعدما وضع الفريق قدما فى نصف نهائى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية عقب تعادله السلبى مع حسنية أغادير الأحد فى ذهاب دور ربع النهائى.

وتحفيزا للاعبين فى مباراة العودة أمام حسنية أغادير المقررة الأحد المقبل، تمسكت إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور بحضور نفس عدد الجماهير التى ستحضر مباراة الأهلى وصن داونز، والتى طلب فيها الأحمر حضور 60 ألف مشجع.

وسادت حالة من الفرحة بين لاعبى الفريق والجهاز الفنى بعد التعادل والخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق بحكم وشعبية وجماهيرية حسنية أغادير. ورغم الفرحة والارتياح التى عاشتها بعثة الأبيض فى أغادير عقب المباراة واحتفال الجميع بالخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن الجهاز الفنى يعانى من أزمة حقيقية خلال الفترة المقبلة تتمثل فى صعوبة المباريات المقبلة بسبب الضغط وخوض 3 مباريات فى 7 أيام، فضلا عن شكوى عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بالفريق من الإجهاد وتعرض بعضهم لإصابات جراء المشاركات المتلاحقة، لدرجة تحامل عدد منهم على أنفسهم للمشاركة مع الفريق، وعلى رأسهم محمود علاء وجنش وعبدالله جمعة وطارق حامد. ويخشى كريستيان جروس، المدير الفنى، من معاناة لاعبيه، خصوصا العناصر الأساسية من الإجهاد وتعرض بعضهم للإصابة فى ظل المباريات المتتالية والمتلاحقة. وأبدى المدير الفنى اندهاشه من تلاحق المباريات، مؤكدا أن شهر إبريل بمثابة شهر الحسم لفريقه، والذى على ضوئه سيتحدد بشكل كبير موقع الفريق من اعتلاء منصات التتويج سواء فى الكونفيدرالية أو الدورى، «وبالتالى سيتم التعامل مع الفترة المقبلة باستراتيجية مختلفة وأداء وطريقة لعب تناسب كل مباراة، وهو ما نفذناه أمام حسنية أغادير، ذاك الفريق الرائع الذى يعد ثانى أفضل فريقه واجهه الزمالك بعد الهلال السعودى».

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واعترف الدير الفنى بأن المباراة كانت قوية على مدار شوطى اللقاء، وأن فريقه خاض اللقاء بشكل جيد طوال الـ 90 دقيقة، وطريقة اللعب كانت تتناسب مع طبيعة اللقاء، ولاسيما المدافعين الذين تألقوا وأدوا واحدة من أفضل مبارياتهم ليطمئن الجميع على أن لدينا خط دفاع حديديًّا.

وأضاف المدير الفنى أن الفريق لم يظهر بشكل سيئ، ونجحنا فى التعامل مع المنافس وجماهيره والضغوط خلال اللقاء، وخضنا المواجهة بالطريقة التى تناسب مواجهة فريق جيد على ملعبه. وتابع: «لدينا مباراة قوية فى القاهرة، وهدفنا تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائى لبطولة الكونفيدرالية».

وأضاف «جروس» أن محمود عبدالعزيز قدم مباراة جيدة فى وسط الملعب بجوار طارق حامد، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة فى القاهرة سوف تشهد عودة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المغرب، وبالتالى سيستعيد الفريق جزءا كبيرا من قوته الضاربة. من جانبه، رفض أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، الاعتراف بوجود أى أزمة أو ارتباك بصفوف الفريق على خلفية ضغط المباريات، مؤكدا أنه يتعامل مع الأزمة باعتبارها أمرا واقعا تفرضه لجنة المسابقات واتحاد الكرة على الزمالك والأهلى، وقال: «أنا شخصيا كنت أرى ضرورة تأجيل مباراتى الزمالك والأهلى فى الجولة المقبلة، خصوصا أن القطبين لديهما مواجهات صعبة فى إياب دور ربع النهائى وبالذات الأهلى الذى منى بهزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة ويحتاج لمعجزة ليتأهل من القاهرة». وتابع: «هل يعقل أن تعود البعثة من المغرب بعد رحلة سفر شاقة وتخوض مباراة مهمة فى الدورى بعد 48 ساعة فقط ثم تخوض بعدها مباراة مصيرية فى الكونفيدرالية بعد يومين آخرين؟!».

وشدد «أمير» على أن الزمالك فريق كبير ولا يركن إلى المبررات والحجج المغلفة مثل الآخرين، مؤكدا أن جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء جاهزون للمشاركة فى أى وقت وفقا لرؤية المدير الفنى، بدليل ظهور الثنائى محمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن، بمستوى جيد فور مشاركتهما الأحد أمام حسنية أغادير ومن قبلهما بهاء مجدى ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وأيمن حفنى الذين يؤدون بمستوى رائع فى حالة مشاركتهم.

فى شأن آخر، ينتظم لاعبو الفريق الكروى الأول فى المران اليوم الثلاثاء عقب عودة اللاعبين من الراحة السلبية التى حصلوا عليها الإثنين عقب وصول بعثة الفريق إلى القاهرة قادمة من المغرب. واستقر الجهاز الفنى والمشرف على الكرة على انتظام الفريق فى معسكر مغلق بأحد فنادق السويس، بداية من غد الأربعاء، للمبيت به ليلة مباراة المصرى البورسعيدى، على أن يستمر معسكر الأبيض فى السويس لحين انتهاء الفريق من حسنية أغادير فى إياب ربع نهائى الكونفيدرالية المقررة الأحد المقبل.