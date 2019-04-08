شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول المُنتشى محليًا يستغل «أنفيلد» لصعق بورتو أوروبيًا.. وصراع إنجليزى بين السيتى وتوتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول الإنجليزى نظيره بورتو البرتغالى، فى التاسعة مساءً غدًا الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد»، وذلك فى منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا. يدخل ليفربول المباراة منتشيًا بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامتون فى الجولة الماضية من منافسات الدورى الإنجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يتصدر صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن السيتى الذى لعب أقل من الريدز بمباراة واحدة. وكان ليفربول قد أخرج العملاق الألمانى بايرن ميونيخ من دور الـ16، فيما تمكن الفريق البرتغالى من التغلب على روما 4-3 فى مجموع المباراتين. التقى الفريقان فى دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، ونجح ليفربول فى التغلب عليه بخماسية نظيفة فى مجموع المباراتين.

روبرتو فيرمينو، محمد صلاح. على الجانب الآخر يدخل بورتو البرتغالى اللقاء باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال عنصر الضغط الجماهيرى على فريق ليفربول من أجل الخروج بأقل الخسائر من ملعب «أنفيلد». من ناحية أخرى، يحل الفريق الكروى الأول بنادى مانشستر سيتى ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام، فى صراع إنجليزى شرس، على ملعب وايت هارت لين، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى الأبطال.