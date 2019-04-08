شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات فى سموحة بعبور «الحدود» وانتهاء الـ6 شهور العجاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبّر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن سعادته بعد الفوز الذى حققه فريقه على حرس الحدود فى مسابقة الدورى العام 2 /1 فى الأسبوع الـ 28 للدورى ونجاح فريقه فى تحويل خسارته بهدف إبراهيما كونيه إلى فوز مستحق بهدفين عن طريق مدافع الفريق سيد فريد، وهو الفوز الذى يعد بمثابة قبلة الحياة للفريق السكندرى بعد أن قفز به إلى أربعة مراكز متقدمة، للهروب من دائرة شبح الهبوط.. والفوز الذى تحقق أيضا كسر به سموحة حاجز النحس، حيث كانت آخر مرة يتذوق فيها الفريق السكندرى حلاوة الفوز منذ 6 أشهر.

وقال حسام حسن إنه لم يفقد الأمل لحظة فى العودة للمباراة وتحقيق الفوز وكان لديه ثقة فى أن الله سيكتب لنا الفوز فى ظل الجهود الكبيرة المبذولة والضغوطات والصعوبات التى واجهناها فى إعداد اللاعبين فى فترة وجيزة من تولى المهام، وأن الابتلاءات بسوء النتائج تأتى بعدها الانتصارات. وأشار العميد: أكدت للاعبين رغم تقدم الحرس بهدفه أننا قادرون على تصحيح المسار والخروج فائزين باللقاء، خاصة أننى أعلم طريقة لعب حرس الحدود جيدا، حتى الهدف الذى تقدم به تدربنا عليه عن طريق اعتمادهم على رميات التماس بداخل منطقة الجزاء والكرات العرضية ونقاط القوة والضعف التى لعبنا عليها.

وأبدى شكره بعد المساندة القوية من جانب المهندس فرج عامر، رئيس النادى، «الذى سبق أن أكدت- والكلام على لسان العميد- أنه من أفضل رؤساء الأندية بعد الحاج سيد متولى، رئيس النادى المصرى».

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وعقب المباراة، حرص المهندس فرج عامر، رئيس النادى، على النزول لأرض الملعب عقب نهاية اللقاء ومصافحة العميد حسام حسن، المدير الفنى، بعناق حار بصحبة المحاسب وليد عرفات نائبه لتهنئته بالفوز الغالى. وأكد «عامر»، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تمسكه ببقاء العميد حسام حسن فى منصبه وتمسك إدارة النادى باستمراره، وجهازه لم يأت من فراغ، ولكن لثقة كبيرة فى قدراته بعد نجاحه فى بث الروح القتالية والطموح لدى لاعبى الفريق، والثقة أيضا فى قدرته على قيادة الفريق للتواجد فى مركز متقدم.

واستكمل رئيس نادى سموحة بأن الفريق قبل حسام حسن كان يفتقد الروح والثقة، إلا أن حسام حسن عالج الأمر وأعاد اكتشاف عدة لاعبين واعدين مثل «إبراهيم عبدالقوى وشريف رضا وكريم يحيى وأحمد فتوح ومحمود منصور». وأشار إلى أن لكل مدير فنى طريقته وأسلوبه، لكن الفترة الماضية سادت اللاعبين حالة من عدم الانتماء وتعاملوا مع النادى وكأنه منتجع!!. وقال: «الأمور كانت مفككة لدرجة كبيرة، لقد كان اللاعبون ينزلون إلى التدريب بساندوتشات كبدة، ويأكلون الكرواسون فى غرف خلع الملابس!». واستطرد «عامر»: «أتابع كل تدريب لسموحة، والمدير الفنى حسام حسن يؤدى عملا مميزا، تشعر أنك تتابع مران برشلونة، إلا أن الأداء يختلف نسبيا فى اللقاءات، ثم تحسنت بعض الرتوش فى آخر مباراتين ضد الزمالك وحرس الحدود».

وأشار إلى أنه يتفق مع رؤية أعضاء مجلس الإدارة بنادى سموحة بأننا ارتكبنا خطأ كبيرا بالتأخر فى التعاقد مع التوأم 4 سنوات.

وفى ختام تصريحاته وبشأن مهاجم الفريق المعار من الزمالك باسم مرسى، قال المهندس فرج عامر: «هناك تحقيق مع باسم مرسى، وحزين لخروجه عن النص.. أتمنى أن يخرج من هذه الحالة ليعود أفضل مما كان، فهو شاب صغير وقادر على العودة ليكون أفضل مهاجم فى مصر».