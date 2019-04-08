رابح ماجر: مصر المرشح الأوفر حظًا للتتويج بأمم إفريقيا 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية، أن منتخب مصر هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019.
وقال رابح ماجر، لصحيفة «النهار» الجزائرية: «منتخب مصر يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهله للفوز بلقب الأمم الإفريقية المقبل، لاسيما أن المسابقة ستقام بين جماهيره».
وأضاف أسطورة الجزائر: «هناك منتخبات أخرى مرشحة لحصد اللقب، مثل المغرب وتونس والكاميرون، لكن يبقى المنتخب المصري المرشح الأوفر حظاً لاعتلاء منصة التتويج».
وعن مشاركة منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تابع رابح ماجر: «أعتقد أن المنتخب الجزائري قادر على الظهور بشكل أقوى مما كان عليه في التصفيات، الكرة الإفريقية عودتنا على المفاجآت، ويجب أن نرى بداية كل منتخب في البطولة حتى نحكم على مستواه وأتوقع أن تكون النسخة قوية».
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