بتألق هازارد تشيلسي يتقدم في الصراع الأوروبي بإسقاط وست هام

تقدم تشيلسي للمركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد 2-0، مساء الإثنين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز البلجيكي إيدن هازارد هدفي المباراة الدقيقتين 24 و90.

وبهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 66 نقطة، متقدما على توتنهام بفارق نقطتين وأرسنال بفارق 3 نقاط، علما بأن للأخيرين مباراة مؤجلة لكل منهما، أما وست هام، فتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

لجأ مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري إلى طريقة اللعب 4-3-3، فعاد الألماني أنتونيو روديجير إلى التشكيلة الأساسية على حساب الدنماركي أندرياس كريستينسن ليلعب إلى جانب البرازيلي دافيد لويز في عمق الدفاع، بإسناد من ظهيري الجنبين إيمرسون بالمييري وسيزار أزبيليكويتا، وقام جورجينيو كعادته بدور لاعب الأرتكاز، مانحا المجال أمام نجولو كانتي وروبن لوفتوس-تشيك للتقدم نحو الأمام ودعم ثلاثي الهجوم المكون من كالوم هودسون-أودوي وإيدن هازارد وجونزالو هيجواين.

في الناحية المقابلة، اعتمد مدرب وست هام مانويل بيليجريني على طريقة اللعب 4-4-2، فتكون الخط الدفاعي من رايان فريدريكس وفابيان بالبوينا وأنجيلو أوجبونا وأرون كريسويل، وتناول ديكلان رايس ومارك نوبل على تقديم الدعم للخط الخلفي، مقابل تحرك مانويل لانزيني وفيليبي أندرسون على الجناحين، ولعب النمساوي ماركو أرناوتوفيتش إلى جانب المكسيكي خافيير هرنانديز في خط الهجوم.

بداية تشيلسي في المباراة كانت بطيئة بعض الشيء، لكن سرعان ما سيطر على الأجواء دون أن يتمكن من تهديد مرمى الخصم حتى الدقيقة 16، عن طريق تسديدة من بعد 25 يارده لكانتي علت العارضة، وتبادل أزبيليكويتا وكانتي الكرة، لكن بالبوينا تدخل وقطع الكرة من أمام الأخير في الدقيقة 22.

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وكسر هازارد جمود اللقاء بأحد أجمل أهداف الدوري الممتاز هذا الموسم، عندما استلم الكرة في منتصف ملعب المنافس قبل أن يشق طريقه بين الدفاع مرواغا أكثر من لاعب، لينهي الهجمة بوصع الكرة في الشباك بالدقيقة 24، وكاد تشيلسي يضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين، عندما مرر هازارد الكرة بأناقة إلى هيجواين الذي استقبلها قبل أن يسدد من زاوية ضيقة في القائم.

ووقف كريسويل أمام محاولة من هودسون-أودوي في الدقيقة 34، ثم أضاع هيجواين فرصة أخيرة في الدقيقة 43، عندما قابل تمريرة كانتي بصدره على مقربة من المرمى، قبل أن يسدد الكرة لترتد من قدم المدافع فريدريكس إلى ركنية.

وأجرى وست هام تبديلا بين الشوطين بإخراج هرنانديز وإشراك الجناح الأسكتلندي روبرت سنودجراس، واستقبل هازارد الكرة في الناحية اليسرى وسدد كرة زاحفة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 48، واقترب وست هام من إحراز التعادل في الدققيقة 54، عندما رفع أندرسون الكرة إلى أرناوتوفيتش الذي مررها بدوره إلى لانزيني، لكن الحارس كيبا أريزابالاجا أنقذ محاولة الأخير ببراعة.

واصل الفريق الضيف محاولاته لتعديل النتيجة، وشتت مدافع تشيلسي روديجر الكرة لتصل إلى كريسويل الذي سدد بجانب المرمى في الدقيقة 62، وأجرى وست هام تبديله الثاني بإشراك بدرو أوبيانج مكان نوبل، ورد تشيلسي بإخراج لوفتوس-تشيك وإشراك روس باركلي، ثم دخل الفرنسي أوليفييه جيرو مكان الصائم عن التهديف هيجواين.

وفشل باركلي في الوصول إلى تمريرة هودسون-أودوي أمام المرمى بالدقيقة 78، وكثف وست هام محاولاته لتحقيق التعادل في الدقائق العشر الأخيرة، وكاد ينال مراده في الدقيقة 83 عندما وصلت ركلة حرة على رأس أرناوتوفيتش الذي بدا وأنه سيهز الشباك، لكن محاولته اصطدمت برأس إيمرسون وذهبت إلى ركنية.

وكسر باركلي مصيدة تسلل وست هام بتمريرة بينية إلى جيرو الذي سدد من زاوية ضيقة لكن الحارس لوكاس فابيانسكي أنقذ الموقف بالدقيقة 86، ثم استلم البديل بدرو رودريجيز الكرة في الناحية اليمنى ليرسل كرة أمام المرمى حاول جيرو الوصول إليها دون فائدة، قبل أن يترك هازارد بصمة ختامية في الدقيقة الأخيرة عندما استلم دون رقابة عرضية باركلي وسدد في الزاوية السفلى البعيدة لمرمى وست هام.