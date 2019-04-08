سقوط الهلال والوصل.. وتعادل الدحيل مع العين في أبطال آسيا

شهد اليوم الافتتاحي للجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا ظهورصا باهتًا للفرق العربية، حيث سقط الهلال السعودي والوصل الإماراتي أمام فريقي الاستقلال وذوب آهن الإيرانيين على الترتيب.

وضمن منافسات المجموعة الأولى عاقب ذوب آهن مضيفه الوصل على تقدمه بهدف سجله كايو في الدقيقة الرابعة عشرة بثلاثية سجلها كريستيان إيجورادو في الدقيقة السادسة عشرة، أمير أرسالان في الدقيقة الخامسة والثلاثين وحميد بوحمدان في الدقيقة السادسة والثمانين.

وفي المجموعة ذاتها اكتسح النصر السعودي ضيفه الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتقدم الأخير بهدف سجله أحمد باسل في الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يرد النصر عن طريق عبد الله السالم من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والعشرين، يحيى الشهري في الدقيقة التاسعة والعشرين، عمر هوساوي في الدقيقة التاسعة والخمسين وجوليانو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهاتين النتيجتين تصدر ذوب آهن المجموعة برصيد 7 نقاط، أمام الزوراء الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل فريقا الوصل والنصر المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

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وفي المجموعة الثالثة أنهى الاستقلال الشوط الأول بمواجهته أمام الهلال متقدمًا بهدفين سجلهما علي كريمي في الدقيقة الخامسة وبيجمان منتظري في الدقيقة الثلاثين، قبل أن يقلص بافيتيمبي جوميس الفارق في الدقيقة الحادية والسبعين، ليحسم الفريق الإيراني نظيره السعودي من مواصلة مسيرته المميزة بالبطولة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها فرط الدحيل القطري في تقدمه على ضيفه العين الإماراتي بهدفين نظيفين، سجلهما كريم بوضياف ويوسف العربي في الدقيقتين التاسعة والثانية والثلاثين، لينجح العين في العودة عن طريق جمال معروف في الدقيقة السادسة والثلاثين وماركوس بيرج في الدقيقة الثامنة والخمسين.

ورغم خسارته حافظ الهلال على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما يحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، قبل الاستقلال بنفس الرصيد، ويتذيل العين المجموعة برصيد نقطتين.