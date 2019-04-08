شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقلبها على الزوراء برباعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

انتفض فريق النصر وتمكن من تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا بعد أن قلب تأخره أمام الزوراء العراقي بهدف إلى فوز قوي برباعية وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما خسر الهلال لقاءه أمام الاستقلال الإيراني بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد خليفة بن حمد بقطر، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ففي الرياض شهد اللقاء تقدما مبكرا للفريق الضيف عن طريق أحمد فاضل، وتمكن مهاجم النصر عبدالله السالم من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء للنصر، وبعد خمس دقائق أحرز يحيى الشهري الهدف الثاني من كرة ثابتة، وفي الشوط الثاني عزز قائد النصر عمر هوساوي تقدم فريقه برأسية، واختتم جوليانو سيناريو الأهداف بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بنتيجة 4/1، ليرفع النصر إلى 3 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن الوصل الإماراتي الذي خسر لقاءه أمام ذوب آهن الإيراني بنتيجة 3/1، ليتصدر الفريق الإيراني المجموعة بسبع نقاط ويليه الزوراء برصيد أربع نقاط.

وفي قطر، تلقى الهلال خسارته الأولى أمام فريق الاستقلال الإيراني بهدفين لهدف ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، تقدم الاستقلال أولا بهدفين دون مقابل في الشوط الأول جاءا عن طريق علي كريمي، وبيجمان منتظري، وقلص مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز النتيجة، ورغم الخسارة إلا أن الهلال مازال متمسكا بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ويليه الدحيل القطري والاستقلال الإيراني برصيد أربع نقاط لكليهما، وحل العين الإماراتي رابعا بنقطتين.