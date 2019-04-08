شكرا لقرائتكم تذاكر الاهلي لمباراة صن داونز تنتظر تحديد المصير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم الخسارة الكبيرة للفريق الأحمر أمام فريق صن داونز الحنوب إفريقي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أن جماهير الاهلي تنتظر مباراة العودة التي ستقام يوم السبت المقبل بحماس كبير، أملاً في تحقيق فوز مرضي يرد اعتبار المارد الأحمر.

بل أن بالرغم من أن النتيجة تعتبر شبه محسومة، بعد الهزيمة الثقيلة بخماسية نظيفة، إلا أن الجماهير تنتظر بشغف كبير ما يخص تذاكر مباراة العودة من أجل حرص الجمهور على التواجد ودعم فريقهم بشكل كبير.

تذاكر الاهلي تبدأ من 10 جنيهات

وفي ظل هذه الخسار الكبيرة وحرص مجلس إدارة الاهلي على وجود أكبر عدد من الجمهور الذي دائماً ما يكون الدافع الأهم في كرة القدم، قرر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تحديد مبلغ عشرة جنيهات سعراً لتذكرة مباراة العودة بين الاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي التي ستقام يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

حيث أكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة من أجل تيسير الأمور على الجماهير واتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن كي يتمكن من الحضور ودعم الفريق.

تذاكر الاهلي تباع ألكترونيا

وفتح مسؤولو النادي الاهلي بابا حجز تذاكر مباراة العودة أمام فريق صن دوانز الجنوب الإفريقي التي ستقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث سيكون حجز التذاكر ألكترونياً عبر الموقع الرسمي للنادي كما جرت العادة خلال مباريات الاهلي الأخيرة، إلا أن العدد النهائي يظل لم يحدد بعد.

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جدير بالذكر أن الاهلي يحتاج للفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة، أو الفوز بخماسية نظيفة كما انتهت مباراة الذهاب، ليعود مرة أخرى للمنافسة على الصعود والتأهل للدور المقبل.

تذاكر الاهلي تنتظر تحديد مصير الأعداد

تظل الأزمة أن العدد النهائي للجماهير مازال لم يتحدد بعد بشكل رسمي، خاصة في ظل رغبة النادي الاهلي في حضور أكبر عدد ممكن من أحل مؤازة الفريق، بل أن إدارة الفريق الأحمر تخاطب الجهات المختصة من أجل زيادة أعداد الجماهير.

حيث أرسل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأن يكون حضور الجمهور في مبارة العودة بين الاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بسعة ملعب برج العرب بالكامل، وذلك من أجل مساندة الفريق في هذه المهمة التي يحتاج فيها إلى جماهيره.

وأكد رئيس الاهلي في خطابه لوزير الداخلية على الدور الكبير للأمن وقياداته في مساندة كافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية، وأنه يعلم حجم الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية لتأمين وسلامة الجميع، وأنها ستعمل على مساندة ودعم الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا يوم السبت القادم.

جدير بالذكر أن الاهلي يحتاج للفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة، أو الفوز بخماسية نظيفة كما انتهت مباراة الذهاب، ليعود مرة أخرى للمنافسة على الصعود والتأهل للدور المقبل.