شكرا لقرائتكم ركنة الدكة تُشغل غضب مهاجم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغضب انتابت عمر السعيد مهاجم الزمالك، فى ظل تجاهله من قبل الخواجة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، وجلوسه على مقاعد البدلاء فترة طويلة، والاعتماد على المهاجم المغربى خالد بوطيب.

وتحدث عمر السعيد مع بعض زملائه بالفريق، مبديًا غضبه الشديد من تجاهل جروس له، رغم تقديم مستوى مميز فى المباريات التى شارك بها مع الزمالك فى الفترة الماضية، ورغم ذلك يفضل الخواجة السويسرى الاعتماد على خالد بوطيب الذى لم يقدم مردودً جيدً مع الفريق حتى الأن، إلا إنه يصر على الدفع به أساسيًا لقيادة هجوم الأبيض.

وأكد السعيد لزملائه المقربين، إنه يرفض الحديث مع جروس أو أى فرد من الجهاز المعاون فى هذا الشأن، حرصًا على استقرار الفريق، وعدم اثارة أى أزمات خاصة فى الوقت الحالى، والذى ينافس فيه الزمالك على الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك الصراع مع الأهلى على لقب الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى، ثم يستعد لمواجهة حسنية أغادير يوم الأحد فى إياب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبى فى لقاء الذهاب.