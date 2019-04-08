زعيم الثغر يكرم مدحت وردة أسطورة كرة السلة...

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جدة - عمرو شويل يقيم نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى حفل تكريم لاسطورة كرة السلة فى النادى مدحت وردة بعد اختياره ضمن اساطير كرة السلة فى العالم بناء على اختيار الاتحاد الدولى للعبة . ووجه مجلس الاتحاد الدعوة لجمهور الاسكندرية لحضور حفل تكريم وردة نجم كرة السلة فى العصر الذهبي لسيد البلد ومنتخب مصر السابق بعد أختياره ضمن قائمة أساطير كرة السلة العالمية . Advertisements أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة اختيار مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة المصرية ضمن فعاليات "قاعة المشاهير لعام 2019" ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين. وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة أنه تم اختيار الـ 11 مدعو من 11 دولة مختلفة من بين 3 قارات بعد مفاضلة من 150 رمزا لكرة السلة حول العالم.

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