شكرا لقرائتكم صور.. نجم البرازيل يزور الأهرامات قبل قرعة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

لبى ألداير مدافع منتخب البرازيل الأسبق وحامل لقب كأس العالم 1994 دعوة اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا خلال زيارته لمصر اليوم الاثنين.

وحرصت اللجنة المنظمة على دعوة النجم الدولي وشاركته زيارة الأهرامات التي تستقبل حفل سحب قرعة البطولة.

وحرص محمد فضل مدير البطولة على نقل تحيته إلى ألداير، مع اعتذاره عن عدم استطاعته زيارة الأهرامات معه لارتباطه باجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتنسيق التفاصيل النهائية لحفل سحب القرعة.

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ألداير فاز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 1994 وحل ثانيا مع بلاده في مونديال 1998 كما توج بالدوري الإيطالي بقميص روما موسم 2000-2001.