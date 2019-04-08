شكرا لقرائتكم إيمانويل وأنطوان بيل يصلان القاهرة .. إعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت وفود وضيوف قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الوصول الى القاهرة لحضور الحفل الذى سيقام الجمعة المقبلة بسفح الأهرامات. ووصل الى القاهرة نجم الزمالك الأسطورى والمنتخب النيجيرى، والمدير الفنى الحالى لمنتخب تنزانيا إيمانويل أمونيكى الى القاهرة Advertisements كما وصل الى القاهرة النجم الكاميرونى جوزيف أنطوان بيل أيضًا بالإضافة المسئولين من بعض الاتحادات الأهلية بالقارة السمراء. يأتى ذك فى الوقت الذى رفع فيه هانى أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة درجة الاستعداد القصوى فى ظل الرغبة فى تقديم كافة سبل الراحة للضيوف الذين بدأوا يتوافدون على القاهرة اليوم.

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