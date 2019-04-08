تشلسي يهزم وست هام بثنائية هازارد وينتزع المركز الثالث

اسماء السيد - فاز تشلسي على ضيفه وست هام يونايتد بثنائية نجمه البلجديكي إدين هازار الإثنين في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وانتزع المركز الثالث.

ورفع تشلسي الذي تعادل سلبا مع ضيفه في الذهاب في المرحلة السادسة على استاد لندن الأولمبي. رصيده الى 66 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على توتنهام هوتسبر الذي يملك مباراة مؤجلة، وثلاث نقاط على أرسنال الذي خسر الأحد أمام مضيفه ايفرتون صفر-1، فيما وقف رصيد وست هام الحادي عشر عند 42 نقطة.

على ملعب ستامفورد بريدج، سنحت أول فرص اللقاء للفريق المضيف عبر الفرنسي نغولو كانتيه الذي تلقى كرة على مشارف المنطقة فراوغ وسار بها خطوات قبل أن يطلقها خادعة بيسراه علت العارضة بقليل (17)، وافتتح النجم البلجيكي إدين هازار التسجيل بهدف رائع بعد أن اختراق الدفاع ومر من أربعة لاعبين قبل أن يواجه الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي ويضع الكرة على يساره (24).

وكاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين يعزز تقدم اصحاب الأرض بعدما وضعه هازار في انفراد تام، وسدد لكن فابيانسكي نجح في التصدي لكرته (26)، وسيطر الحارس البولندي على كرة خطرة لكالوم هادسون-أودوي (35) قبل أن يقوم البرازيلي فيليبي أندرسون بأول محاولة لوست هام(37).

وحول فابينسكي تسديدة خاطفة لهادسون-أودوي الى ركنية ثم تصدى للكرة المنفذة (41) قبل أن يفوت هيغواين فرصة ثمينة لرفع غلة تشلسي بعدما تلقىة كرة على صدره وتابعها بنصف لف بيمناه فارتطمت بمدافع وخرجت الى ركنية (43).

Advertisements

وفي بداية الشوط الثاني، كان هازار قريبا من التسجيل مجددا بعدما هرب من لاعبين إثنين وأطلق كرة منحرفة مالت قليلا عن القائم الأيسر (47)، وفاتت على أندرسون فرصة غنية للتعادل بسبب براعة الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا الذي ارتمى وسيطر على كرته المقوسة (56).

ولم يستسلم وست هام، وبحث عن حلول للعودة الى الأجواء فكانت فرصة مهمة لآرون كريسويل (64)، وفشل روس باركلي في انهاء عرضية هادسون-أودوي وتعزيز تقدم فريقه بعد تسع دقائق من نزوله بديلا (79)، وارتطمت رأسية النمسوي ماركو أرناوتوفيتش بالبرازيلي إيمرسون وضاعت فرصة التعادل (83)، وانفرد الفرنسي أوليفييه جيرو، بديل هيغواين، بحارس وست هام وسدد في قدميه (87).

وقضى هازار على آمال الضيوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بعدما تلقى وهو غير مراقب كرة في الجهة اليمنى من باركلي تابعها مباشرة بقوة على يمين الحارس (90)، مسجلا هدفه الـ 16 في البطولة.

ملخص المباراة: