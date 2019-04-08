الإسباني ألماغرو يعلن اعتزاله كرة المضرب

اسماء السيد - أعلن لاعب كرة المضرب الإسباني نيكولاس ألماغرو الإثنين أن دورة مورسيا التي تقام هذا الأسبوع، ستكون الأخيرة له قبل اعتزال كرة المضرب بعد مسيرة حقق خلالها 13 لقبا، وتعرض في مراحلها الأخيرة لإصابات متكررة.

ونشر ألماغرو (33 عاما) بيانا عبر "تويتر" جاء فيه، "سأعتزل لأنني في السنوات الأخيرة لم أستفد من هذه الرياضة التي أعطتني كل شيء، أعطتني العديد من اللحظات الرائعة ومكنتني من تحقيق أحلامي".

أضاف "أنا سعيد لأن النهاية ستكون هنا في دورة تعني لي الكثير"، في إشارة الى دورة مورسيا (ضمن المستوى الثاني لدورات المحترفين)، والتي تقام في مسقط رأسه مدينة مورسيا.

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ووصل ألمارغو في مسيرته الى المركز التاسع عالميا عام 2011، وأحرز 13 لقبا ونال جوائز مالية تخطى مجموعها عشرة ملايين يورو.

وتعرض ألماغرو لإصابة بالغة في غضروف الركبة خلال مشاركته عام 2017 في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، حيث خسر ثلاث مرات في ربع النهائي أمام مواطنه رافايل نادال المتوج على ملاعبها الترابية 11 مرة (رقم قياسي).

وإضافة الى ألقابه في دورات المحترفين، وآخرها عام 2016 في إستوريل البرتغالية، ساهم ألماغرو في فوز منتخب إسبانيا بكأس ديفيس عام 2008.