شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الاثنين الموافق 8/ 4/ 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء أبرز 7 منها، رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب، والزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية.

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب

أعلن اتحاد الكرة نجاح المحاولات التى تمت مؤخراً لإقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي.. وتأهيل عاشور وهشام والشيخ

شارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، والمقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

شاهد اعتذار حسام عاشور وإكرامى ولاسارتى لجمهور القلعة الحمراء

قدم لاعبو النادى الاهلى، اعتذارهم لجمهور القلعة الحمراء، عن خماسية مباراة صن داونز التى أقيمت فى جنوب إفريقيا السبت الماضى، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية

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وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من الدار البيضاء، بعد الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى.

جروس يدرس استمرار استبعاد كهربا من المشاركة مع الزمالك

يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، استمرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخميس على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.

اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ25 ألف دولار قبل مواجهة المصرى "كاش"

أجري مسئولو اتحاد الكرة اتصالات بمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، للاستفسار عن رغبة النادي في استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة في الدوري امام المصري والمحدد لها مساء الخميس القادم.

الزمالك يتراجع عن تقديم طلب رسمى لتقديم موعد مواجهة المصرى