شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيير شبكة الرى.. رش ملعب الإسماعيلية بالطرق الحديثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ملعب الإسماعيلية عمليات الرش بأحدث الطرق من قبل اللجنة التى تتولى عمليات رفع الكفاءة، استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة المقرر لها يونيو المقبل. وكان اللجنة قد قامت بتغيير شبكة رى الملعب مع تطوير شبكة صرف المياه، وذلك طبقا للشروط التى وضعها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". ومن الجدير بالذكر أن الإسماعيلية ستستضيف منافسات المجموعة السادسة والأخيرة للبطولة القارية. Advertisements

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