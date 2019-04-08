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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يكرم مدحت وردة غدا بعد اختياره ضمن قائمة أساطير السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، حفل تكريم لأسطورة كرة السلة فى النادى مدحت وردة، بعد اختياره ضمن أساطير كرة السلة فى العالم بناء على اختيار الاتحاد الدولى للعبة.
ووجه مجلس الاتحاد الدعوة لجمهور الإسكندرية لحضور حفل تكريم وردة نجم كرة السلة فى العصر الذهبى لسيد البلد ومنتخب مصر السابق، بعد اختياره ضمن قائمة أساطير كرة السلة العالمية.
وأعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة اختيار مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة المصرية، ضمن فعاليات "قاعة المشاهير لعام 2019" ضمن 8 لاعبين حول العالم مع 3 مدربين.
وكشف الاتحاد الدولى لكرة السلة أنه تم اختيار الـ 11 مدعوا من 11 دولة مختلفة من بين 3 قارات بعد مفاضلة من 150 رمزا لكرة السلة حول العالم.
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