شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدافع البرازيل يلبى دعوة اللجنة المنظمة لأمم الأفريقيا ويزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى ألداير، مدافع منتخب البرازيل الأسبق حامل لقب كأس العالم 1994، دعوة اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا خلال زيارته لمصر اليوم الإثنين.

وحرص محمد فضل، مدير البطولة، على نقل تحيته إلى ألداير، مع اعتذاره عن عدم استطاعته زيارة الأهرامات معه لارتباطه باجتماعات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتنسيق التفاصيل النهائية لحفل سحب القرعة. واستقبل حسام الزناتى مساعد محمد فضل ألداير وشاركه فى جولته.

ألداير فاز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 1994 وحل ثانيا مع بلاده فى مونديال 1998، كما توج بالدورى الإيطالى بقميص روما موسم 2000-2001.