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عبد العزيز عبد الشافى وأبو رجيلة وشلتوت يقدمون واجب العزاء لأسرة سعد سليط

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز عبد الشافى وأبو رجيلة وشلتوت يقدمون واجب العزاء لأسرة سعد سليط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الشخصيات على تقديم واجب العزاء لأسراة الراحل سعد سليط، نجم فريق المنصورة ومنتخب مصر السابق الذى وافته المنية يوم الثلاثاء الماضى.

وكان من ضمن الحضور عبد العزيز عبد الشافى، وأبو رجيلة، وعزمى مجاهد، وعبد الحميد بسيونى، وإبراهيم عبد الصمد، ووليد عبد اللطيف، وياسر ريان، وعصام شلتوت وعمرو جاد، وعمر الأيوبى.

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (1)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (2)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (3)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (4)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (5)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (6)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (7)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (8)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (9)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (10)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (11)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (12)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (13)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (14)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (15)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (16)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (17)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (18)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (19)

 

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عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (20)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (21)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (22)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (23)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (24)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (25)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (26)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (27)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (28)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (29)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (30)

 

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (31)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (32)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (33)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (34)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (35)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (36)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (37)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (38)

 

 

عزاء المرحوم الكابتن سعد سليط (39)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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