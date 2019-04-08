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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز عبد الشافى وأبو رجيلة وشلتوت يقدمون واجب العزاء لأسرة سعد سليط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الشخصيات الرياضية على تقديم واجب العزاء لأسراة الراحل سعد سليط، نجم فريق المنصورة ومنتخب مصر السابق الذى وافته المنية يوم الثلاثاء الماضى.
وكان من ضمن الحضور عبد العزيز عبد الشافى، وأبو رجيلة، وعزمى مجاهد، وعبد الحميد بسيونى، وإبراهيم عبد الصمد، ووليد عبد اللطيف، وياسر ريان، وعصام شلتوت وعمرو جاد، وعمر الأيوبى.
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