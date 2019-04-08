حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8/ 4/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الاثنين الموافق 8/ 4/ 2019، شهد العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب، والزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية. رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي.. وتأهيل عاشور وهشام والشيخ شاهد اعتذار حسام عاشور وإكرامى ولاسارتى لجمهور القلعة الحمراء الأهلى يهزم السويحلى الليبى ويتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية للطائرة الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية Advertisements الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى جروس يدرس استمرار استبعاد كهربا من المشاركة مع الزمالك اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ25 ألف دولار قبل مواجهة المصرى "كاش" الزمالك يتراجع عن تقديم طلب رسمى لتقديم موعد مواجهة المصرى قبل مواجهة الزمالك.. تأكد إصابة مدافع المصرى بالرباط الصليبى

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