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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8/ 4/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الاثنين الموافق 8/ 4/ 2019، شهد العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب، والزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية.

 

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب

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وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي.. وتأهيل عاشور وهشام والشيخ

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شاهد اعتذار حسام عاشور وإكرامى ولاسارتى لجمهور القلعة الحمراء

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الأهلى يهزم السويحلى الليبى ويتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية للطائرة

 

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الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية

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الزمالك يؤكد جاهزية "جنش" لمواجهة المصرى

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جروس يدرس استمرار استبعاد كهربا من المشاركة مع الزمالك

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اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ25 ألف دولار قبل مواجهة المصرى "كاش"

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الزمالك يتراجع عن تقديم طلب رسمى لتقديم موعد مواجهة المصرى

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قبل مواجهة الزمالك.. تأكد إصابة مدافع المصرى بالرباط الصليبى

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صور.. الجبلاية يرفض تظلم الإسماعيلى ويؤيد أحقية سعد حسنى فى 479 ألف جنيه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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