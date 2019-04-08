شكرا لقرائتكم خبر عن تزوير.. شطب.. مستندات.. "سوبر كورة" يكشف تفاصيل حكاية الأهلى والمقاولون مع سيد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة كبيرة نشبت خلال الساعات الماضية بين النادى الأهلى والمقاولون العرب، والأحمر من جانبه رفض الصمت وقرر تصعيد الأمر إلى اتحاد الكرة الذى تتدخل بقوة وأصدر قرارات عنيفة. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا..

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