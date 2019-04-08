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جوارديولا يتحدث عن العنصرية التي يتعرض لها ستيرلينج

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اليوم الجديد 

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقفه من العنصرية التي يتعرض لها لاعبه رحيم ستيرلينج خلال الفترة الأخيرة.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي له: «رحيم يواجه مشكلة العنصرية بشكل جيد، للأسف أنها مشكلة مجتمع بالكامل».

وأضاف: «لم يختار أحد لون بشرته، لم أختر لون بشرتي وكذلك رحيم، أنا لا أفهم لماذا يحدث ذلك من بعض الأشخاص؟، الذين لا يمثلون شعوبهم بالتأكيد».

وتابع: «نحن في 2019، في القرن الـ21، ولازلنا نناقش قضية مثل العنصرية، أمر سخيف للغاية، يجب علينا أن نواصل القتال حتى نقضي عليها...

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