جوارديولا يتحدث عن العنصرية التي يتعرض لها ستيرلينج

اليوم الجديد

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقفه من العنصرية التي يتعرض لها لاعبه رحيم ستيرلينج خلال الفترة الأخيرة.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي له: «رحيم يواجه مشكلة العنصرية بشكل جيد، للأسف أنها مشكلة مجتمع بالكامل».

وأضاف: «لم يختار أحد لون بشرته، لم أختر لون بشرتي وكذلك رحيم، أنا لا أفهم لماذا يحدث ذلك من بعض الأشخاص؟، الذين لا يمثلون شعوبهم بالتأكيد».

وتابع: «نحن في 2019، في القرن الـ21، ولازلنا نناقش قضية مثل العنصرية، أمر سخيف للغاية، يجب علينا أن نواصل القتال حتى نقضي عليها...