جوارديولا يتحدث عن العنصرية التي يتعرض لها ستيرلينج

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كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقفه من العنصرية التي يتعرض لها لاعبه رحيم ستيرلينج خلال الفترة الأخيرة.
وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي له: «رحيم يواجه مشكلة العنصرية بشكل جيد، للأسف أنها مشكلة مجتمع بالكامل».
وأضاف: «لم يختار أحد لون بشرته، لم أختر لون بشرتي وكذلك رحيم، أنا لا أفهم لماذا يحدث ذلك من بعض الأشخاص؟، الذين لا يمثلون شعوبهم بالتأكيد».
وتابع: «نحن في 2019، في القرن الـ21، ولازلنا نناقش قضية مثل العنصرية، أمر سخيف للغاية، يجب علينا أن نواصل القتال حتى نقضي عليها...
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