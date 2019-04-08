مصدر بالإدارة لمصراوي: الزمالك طلب زيادة أعداد الجماهير أمام حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المسؤولين داخل القلعة البيضاء خاطبوا اتحاد الكرة والجهات الأمنية، لزيادة أعداد الجماهير خلال مواجهة الفريق أمام حسنية أغادير المغربي.

ويستضيف الزمالك، مساء الأحد المقبل، نظيره حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية للكونفدرالية على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

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وأكد المصدر في تصريحات الخليج 365، أن الزمالك يرغب في زيادة عدد الجماهير أمام حسنية أغادير، عن طريق مخاطبة اتحاد الكرة والجهات الأمنية للموافقة على هذا الأمر.

وفي وقت سابق كان الجهات الأمنية حددت 10 آلاف مشجع لحضور المباراة إلا أن مسؤولي النادي الأبيض يسعون لزيادة أعداد الجماهير.

يذكر أن الزمالك تعادل بدون أهداف أمام حسنية أغادير في مباراة ذهاب دور الـ 8 بالكونفدرالية، أمس الأحد باستاد أدرار الكبير بالمغرب.