بالفيديو.. وردة يصنع هدف فوز أتروميتوس على أبولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تغلب فريق أتروميتوس الذي يضم صانع اللعب المصري عمرو وردة بهدف نظيف على ضيفه أبولون سميرنيس، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري اليوناني الممتاز.

وشارك وردة أساسيًا في المواجهة، وصنع هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 14، بعدما مرر الكرة إلى كرياكوس كيفراكيديس الذي سددها بقوة في الشباك.

وخرج وردة من ملعب المواجهة في الدقيقة 69، وحل زميله جيورجوس مانوزوس بدلًا منه، وبدا النجم المصري غاضبًا لحظة تبديله، إلا أنه خرج من الملعب دون انفعال.

بتلك النتيجة رفع أتروميتوس رصيده إلى 46 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوانني الممتاز، بينما يقبع أبولون في ذيل الترتيب برصيد 10 نقاط.