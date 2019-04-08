فيديو.. حكم يطلب الزواج من حكمة في الملعب

شهدت مباريات الدوري الروماني للدرجة الرابعة بكرة القدم،واقعة ربما هي الأكثر رومانسية في ملاعب كرة القدم بالعام العحالي عندما قام الحكم المساعد بطلب يد زميلته في التحكيم للزواج، أمام اللاعبين والجمهور.
الحكم قرر الجلوس على على ركبته، طالبا يد زميلته بعرض خاتم الزواج، ووافقت هي على العرض وسط تشجيع وتصفيق لاعبي الفريقين، وبدا على الزوجة المستقبلية السعادة الغامرة وهي تمسح دموع الفرح فيما نهض وتبادل معها القبلات.
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