خبر سار في برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد

أعلن برشلونة الإسباني أنه ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لتشكيلته لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء.

وابتعد ديمبلي بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وكان آخر ظهور له في الفوز 5-1 على ليون في إياب دور 16 بدوري الأبطال في 13 مارس الماضي وهو بانتظار الحصول على موافقة الأطباء قبل أن يتمكن من المشاركة.

وتألق ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم عقب معاناته في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني بعد انضمامه مقابل 147 مليون يورو من بروسيا دورتموند في أغسطس 2017.

وأعلن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أسماء 22 لاعبا اليوم الاثنين، سيسافرون إلى مانشستر وسيتم استبعاد أربعة من تشكيلة المباراة التي ستضم 18 لاعبا.

وجاءت القائمة كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: تير شتيغن – سيليسين – إيناكي بينا.

الدفاع: سيميدو- ألبا – توديبو- بيكيه – أومتيتي – لينغليت – موريلو.

الوسط: روبرتو- بوسكيتس – فيدال – ألينيا – آرثر- راكيتيتش – ألينيا.

الهجوم: ميسي – سواريز- ديمبلي – برنس بواتنغ – مالكوم.

فيما استمر غياب كل من المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين ولاعب الوسط البرازيلي رافينيا للإصابة.